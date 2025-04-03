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«Будет раздавлен». Трэйси Макгрэди назвал слабое место Леброна Джеймса

«Будет раздавлен». Трэйси Макгрэди назвал слабое место Леброна Джеймса
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Семикратный участник Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в первую очередь командный игрок и потому провалился бы в потенциальном матче один на один.

«Леброн великолепен в течение 22 чёртовых лет. И он был лучшим баскетболистом бог знает сколько времени. Но если говорить о матче один на один, то он будет разгромлен. Да, я думаю, его раздавят другие парни, которые играют в НБА. Уверен, Леброн и сам сказал бы то же самое. Потому что его игра изначально построена по принципу «пять на пять». Он не не сможет играть один на один. Коби Брайант был хорош в игре один на один. Кайри Ирвинг, Джеймс Харден тоже хороши. И Леброн ничего не сможет с этим поделать», — сказал Макгрэди на канале Makeshift Project в YouTube.

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