Джей Уильямс назвал игрока, который создал нынешнюю эпоху НБА

Бывший игрок НБА Джей Уильямс прокомментировал недавнее высказывание журналиста Стивена Эй Смита относительно разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Ранее тот заявил, что один из членов Зала славы баскетбола признался, что Карри в его эпоху не набирал бы в среднем больше 17 очков за игру.

«Стивен Эй… ты слишком умён, чтобы продолжать выдавать слухи из парикмахерских за факты. «Член Зала славы сказал мне, что Стеф не будет набирать в среднем больше 17 очков»? Да ладно. Назови имена или не выноси это на обсуждение. Стеф Карри перевернул представление о баскетболе. Он не просто приспособился к этой эпохе — он её и создал. Так что давай перестанем использовать анонимных призраков прошлого для дискредитации настоящего», — написал Уильямс на своей странице в социальных сетях.

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