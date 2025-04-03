Экс-игрок НБА: Никола Йокич не входит в топ-20 баскетболистов всех времён

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркус Моррис высказал мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не входит в топ-20 баскетболистов всех времён.

«Вот я смотрю на резюме Николы Йокича и могу сказать, что, по моему мнению, он не входит в двадцатку лучших игроков всех времён. Если бы он завершил карьеру прямо сейчас, он бы не вошел в двадцатку лучших игроков всех времён», — сказал Моррис в эфире First Take.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 29,7 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,2 передачи.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: