Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА: Никола Йокич не входит в топ-20 баскетболистов всех времён

Экс-игрок НБА: Никола Йокич не входит в топ-20 баскетболистов всех времён
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркус Моррис высказал мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не входит в топ-20 баскетболистов всех времён.

«Вот я смотрю на резюме Николы Йокича и могу сказать, что, по моему мнению, он не входит в двадцатку лучших игроков всех времён. Если бы он завершил карьеру прямо сейчас, он бы не вошел в двадцатку лучших игроков всех времён», — сказал Моррис в эфире First Take.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 29,7 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,2 передачи.

Материалы по теме
Никола Йокич: величие, которое мир принимает за скуку
Никола Йокич: величие, которое мир принимает за скуку

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android