«Зенит» во втором овертайме вырвал победу в матче Единой лиги с МБА-МАИ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого МБА-МАИ принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась после второго овертайма победой гостей со счётом 88:84 (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10 ОТ).

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 23 очка, три подбора и четыре результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Максим Личутин. В его активе 17 очков, один подбор и две передачи.

В следующем туре МБА-МАИ на выезде сыграет с саратовским «Автодором». Встреча запланирована на 6 апреля. Начало – в 15:00 мск. «Зенит» в следующем туре примет «Уралмпаш». Матч состоится 6 апреля и начнётся в 19:30 мск.

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