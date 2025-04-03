Сегодня, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты 3 апреля:

МБА-МАИ – «Зенит» – 84:88 ОТ.

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).

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