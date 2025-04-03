Единая лига: результаты 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч, с результатом которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига. Результаты 3 апреля:
МБА-МАИ – «Зенит» – 84:88 ОТ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 36 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 35 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и семь поражений).
Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:
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