«Панатинаикос» на выезде победил «Монако» в матче Евролиги

Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Монако» и «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 88:76 (32:21, 17:20, 16:12, 23:23) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник Кендрик Нанн, представляющий «Панатинаикос». Он набрал 37 очков, три подбора и пять передач. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал центровой Даниэль Тайс. В его активе 18 очков, семь подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Монако» на выезде проведёт матч с АСВЕЛом. Встреча состоится 10 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Црвеной Звездой». Матч пройдёт 11 апреля, начало — в 21:15 мск.

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