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«Жальгирис» победил «Партизан» в Евролиге

«Жальгирис» победил «Партизан» в Евролиге
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Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого литовский «Жальгирис» принимал сербский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17) в пользу хозяев паркета.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 66
Партизан
Белград, Сербия
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк

Самым результативным игроком матча стал защитник Карлик Джонс, представляющий «Партизан». Он набрал 23 очка, два подбора и три передачи. У «Жальгириса» лучшую результативность показал защитник Сильвен Франсиско. Своей команде он принёс 15 очков, три подбора и три результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 11 апреля и начнётся в 20:30 мск. «Партизан» 10 апреля примет мадридский «Реал». Начало матча запланировано на 21:30 мск.

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