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Фото: фанаты «Жальгириса» устроили масштабную акцию в поддержку Украины в матче Евролиги

Фото: фанаты «Жальгириса» устроили масштабную акцию в поддержку Украины в матче Евролиги
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Болельщики литовского клуба «Жальгирис» во время матча регулярного чемпионата Евролиги с сербским «Партизаном» организовали акцию в поддержку Украины. Перед началом встречи фанаты «Жальгириса» устроили перформанс, сымитировав флаг Украины с одной части стадиона и флаг Литвы – с другой.

Фото: BC Zalgiris Kaunas

Фото: BC Zalgiris Kaunas

Фото: BC Zalgiris Kaunas

Напомним, сама встреча завершилась со счётом 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17) в пользу хозяев площадки.

В следующем туре регулярного чемпионата литовская команда на выезде сыграет с турецким «Анадолу Эфес». Игра состоится 11 апреля и начнётся в 20:30 мск. «Партизан» 10 апреля примет мадридский «Реал». Начало матча запланировано на 21:30 мск.

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