Паскуаль высказался после победы «Зенита» во втором овертайме в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги с МБА-МАИ. Игра проходила в упорной борьбе, а чтобы выявить победителя, потребовалось два овертайма. «Зенит» в итоге победил со счётом 88:84 (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10 ОТ).

«Мы разговаривали о том, что матч может выйти именно таким, что МБА-МАИ серьёзный соперник, так и получилось – в начале встречи москвичи буквально выключили нас из игры, действовали агрессивно. Потребовалось время, чтобы вернуться, я доволен результатом, но недоволен тем, как результат добыт. Такие встречи случаются, главное – это победа», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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