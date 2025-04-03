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Паскуаль высказался после победы «Зенита» во втором овертайме в матче с МБА-МАИ

Паскуаль высказался после победы «Зенита» во втором овертайме в матче с МБА-МАИ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги с МБА-МАИ. Игра проходила в упорной борьбе, а чтобы выявить победителя, потребовалось два овертайма. «Зенит» в итоге победил со счётом 88:84 (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Мы разговаривали о том, что матч может выйти именно таким, что МБА-МАИ серьёзный соперник, так и получилось – в начале встречи москвичи буквально выключили нас из игры, действовали агрессивно. Потребовалось время, чтобы вернуться, я доволен результатом, но недоволен тем, как результат добыт. Такие встречи случаются, главное – это победа», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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