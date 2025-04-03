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«Маккаби» вырвал победу в матче Евролиги с «Баварией»

«Маккаби» вырвал победу в матче Евролиги с «Баварией»
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Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива и мюнхенская «Бавария». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 93:90 (17:22, 31:22, 13:30, 32:16) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 90
Бавария
Мюнхен, Германия
Маккаби Т-А: Оар, Clark, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Уильямс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер

Самым результативным игроком в составе «Маккаби» стал защитник Джимми Кларк. Своей команде он принёс 20 очков. Также на его счету три подбора и две передачи. У «Баварии» лучшую результативность показал разыгрывающий Карсен Эдвардс, в активе которого 33 очка, четыре подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Маккаби» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 10 апреля и начнётся в 21:15 мск. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата примет турецкий «Фенербахче». Матч пройдёт 10 апреля, начало — в 21:00 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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