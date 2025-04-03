Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА приняла решение в отношении Моранта и Хилда за демонстрацию «неуместных» жестов

НБА приняла решение в отношении Моранта и Хилда за демонстрацию «неуместных» жестов
Аудио-версия:
Комментарии

НБА вынесла предупреждения без дальнейших наказаний разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту и атакующему защитнику Бадди Хилду, представляющему «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом, сославшись на источники, на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Напомним, во время одного из эпизодов матча между командами Морант стал показывать в сторону скамейки «Уорриорз» пистолеты, которые изобразил руками.

Кроме того, по сведениям Чарании, лига вынесла предупреждения обеим командам за жесты, показанные игрокам. НБА постановила, что жесты не были направлены на разжигание насилия, но были неуместны, а от их демонстрации следовало воздержаться.

Встреча завершилась со счётом 134:125 в пользу «Голден Стэйт».

Материалы по теме
Фото
НБА проведёт расследование из-за Джа Моранта и его жестов в адрес скамейки «Голден Стэйт»

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android