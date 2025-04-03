НБА приняла решение в отношении Моранта и Хилда за демонстрацию «неуместных» жестов

НБА вынесла предупреждения без дальнейших наказаний разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту и атакующему защитнику Бадди Хилду, представляющему «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом, сославшись на источники, на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Напомним, во время одного из эпизодов матча между командами Морант стал показывать в сторону скамейки «Уорриорз» пистолеты, которые изобразил руками.

Кроме того, по сведениям Чарании, лига вынесла предупреждения обеим командам за жесты, показанные игрокам. НБА постановила, что жесты не были направлены на разжигание насилия, но были неуместны, а от их демонстрации следовало воздержаться.

Встреча завершилась со счётом 134:125 в пользу «Голден Стэйт».

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью: