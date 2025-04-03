«Реал» одержал победу в упорном матче с «Парижем» в Евролиге

Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» принимал «Париж». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 105:104 (23:28, 30:25, 21:27, 31:24) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Марио Хезонья. Своей команде он принёс 25 очков. Также на его счету три подбора и одна передача. В составе «Парижа» лучшую результативность показал разыгрывающий Тимоти Шортс, в активе которого 24 очка, один подбор и 10 передач.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с сербским «Партизаном». Встреча пройдёт 10 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Париж» в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Альбой». Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:45 мск.

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