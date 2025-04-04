Евролига: результаты игрового дня 3 апреля

В четверг, 3 апреля, в Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 3 апреля:

«Жальгирис» – «Партизан» – 70:66;

«Монако» – «Панатинаикос» – 76:88;

«Маккаби» Тель-Авив – «Бавария – 93:90;

«Реал» Мадрид – «Париж» – 105:104.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).

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