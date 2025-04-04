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Евролига: результаты игрового дня 3 апреля

Евролига: результаты игрового дня 3 апреля
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В четверг, 3 апреля, в Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 3 апреля:

«Жальгирис» – «Партизан» – 70:66;
«Монако» – «Панатинаикос» – 76:88;
«Маккаби» Тель-Авив – «Бавария – 93:90;
«Реал» Мадрид – «Париж» – 105:104.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 66
Партизан
Белград, Сербия
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
76 : 88
Панатинаикос
Афины, Греция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Калатес, Джеймс
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 90
Бавария
Мюнхен, Германия
Маккаби Т-А: Оар, Clark, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Уильямс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
105 : 104
Париж
Париж, Франция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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