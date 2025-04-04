Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пойтресс стал первым легионером в истории «Зенита», достигшим отметки в 150 матчей за клуб

Пойтресс стал первым легионером в истории «Зенита», достигшим отметки в 150 матчей за клуб
Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс принял участие в 150 матчах в составе петербургской команды. Как информирует пресс-служба «Зенита», американец стал первым легионером клуба, достигшим этой отметки.

Юбилейной для центрового стала выездная игра с МБА-МАИ, в которой он набрал 16 очков, совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу. Сама встреча закончилась со счётом 88:84 ОТ в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

В общей сложности за 150 игр в составе «Зенита» Пойтресс набрал 1466 очков, выполнил 714 подборов и отдал 128 ассистов. Также в активе американского центрового 114 перехватов и 110 блок-шотов.

Материалы по теме
Лучший матч Шведа в сезоне и два овертайма! «Зениту» пришлось попотеть в Москве
Лучший матч Шведа в сезоне и два овертайма! «Зениту» пришлось попотеть в Москве

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android