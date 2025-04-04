Пойтресс стал первым легионером в истории «Зенита», достигшим отметки в 150 матчей за клуб

Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс принял участие в 150 матчах в составе петербургской команды. Как информирует пресс-служба «Зенита», американец стал первым легионером клуба, достигшим этой отметки.

Юбилейной для центрового стала выездная игра с МБА-МАИ, в которой он набрал 16 очков, совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу. Сама встреча закончилась со счётом 88:84 ОТ в пользу «Зенита».

В общей сложности за 150 игр в составе «Зенита» Пойтресс набрал 1466 очков, выполнил 714 подборов и отдал 128 ассистов. Также в активе американского центрового 114 перехватов и 110 блок-шотов.

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