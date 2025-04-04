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«Было, считай, три концовки». Карасёв высказался после поражения в матче с «Зенитом»

«Было, считай, три концовки». Карасёв высказался после поражения в матче с «Зенитом»
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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга во втором овертайме со счётом 88:84 (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Ребята молодцы, они бились все 50 минут. В концовке были большие проблемы, четыре лидера завершили игру из-за перебора фолов, полностью нарушилась ротация. Но всё равно мы бились до конца, где-то не хватило качества, были промахи, но, если брать желание и самоотдачу – здесь никаких вопросов.

Мы играли с «Зенитом», я думаю, что с чемпионами регулярки, у которых глубочайший состав на всех позициях. Последние минут 15 мы доигрывали совершенно неоптимальным составом. Всё равно держались, бились, только гордость за ребят.

Всем, кто выходил на площадку, эту игру можно записать в плюс. Самое важное – делать эти ошибки российским игрокам в концовках, и тогда ты сможешь развиваться и расти, если будешь делать из этого выводы. Сегодня у нас было, считай, три концовки. Не всё получилось, но будем надеяться, что в следующие разы мы забьём эти мячи», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем туре МБА-МАИ на выезде встретится со саратовским «Автодором». Матч запланирован на 6 апреля. Начало – в 15:00 мск.

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