Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Милуоки Бакс, результат матча 4 апреля 2025, счет 113:126, НБА 2024/2025

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» нанести «Филадельфии» 10-е поражение подряд
Комментарии

В ночь с 3 на 4 апреля мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 126:113.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Бона - 28, Гримс - 24, Ябуселе - 22, Батлер - 14, Эдвардс - 8, Худ-Скифино - 7, Каунсил - 4, Уокер - 4, Каслтон - 2, Драммонд, Убре, Wheeler
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лопес - 17, Кузма - 16, Трент-мл. - 13, Принс - 13, Грин - 12, Роллинз - 10, Портер - 8, Коннотон - 2, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал греческий лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — на его счету 35 набранных очков, 17 подборов и 20 ассистов. У «Филадельфии» 28 очков и шесть подборов принёс своей команде центровой Адем Бона.

Для «Сиксерс» это поражение стало 10-м кряду в регулярном чемпионате НБА. «Бакс» победили во втором матче подряд после серии из четырёх проигрышей.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Финикс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android