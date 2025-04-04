Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» нанести «Филадельфии» 10-е поражение подряд

В ночь с 3 на 4 апреля мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 126:113.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал греческий лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — на его счету 35 набранных очков, 17 подборов и 20 ассистов. У «Филадельфии» 28 очков и шесть подборов принёс своей команде центровой Адем Бона.

Для «Сиксерс» это поражение стало 10-м кряду в регулярном чемпионате НБА. «Бакс» победили во втором матче подряд после серии из четырёх проигрышей.