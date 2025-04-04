«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Стефен Карри и Леброн Джеймс набрали 70 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости обыграли соперника со счётом 123:116.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, который оформил 37 очков, три подбора и шесть передач. У «Лейкерс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, записавший в свой актив 33 очка, пять подборов и девять передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Нью-Орлеаном», а «Уорриорз» встретятся с «Денвером».