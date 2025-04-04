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«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Стефен Карри и Леброн Джеймс набрали 70 очков

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Стефен Карри и Леброн Джеймс набрали 70 очков
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости обыграли соперника со счётом 123:116.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 31, Хатимура - 24, Дончич - 19, Винсент - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Финни-Смит - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Подзиемски - 28, Куминга - 18, Муди - 13, Батлер - 11, Грин - 8, Пост - 4, Луни - 2, Сантос - 2, Армстронг, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, который оформил 37 очков, три подбора и шесть передач. У «Лейкерс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, записавший в свой актив 33 очка, пять подборов и девять передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Нью-Орлеаном», а «Уорриорз» встретятся с «Денвером».

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