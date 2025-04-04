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Результаты игрового дня НБА 4 апреля

Результаты игрового дня НБА 4 апреля
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В ночь с 3 на 4 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 апреля:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 97:109;
«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 113:126;
«Бруклин Нетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 90:105;
«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:110;
«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйпл Блэйзерс» — 103:112;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 116:123.

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