Евролига: расписание матчей на 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание Евролиги на 4 апреля (время — московское):
21:00 мск – «Альба» – «Олимпиакос»;
21:00 мск – «Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес»;
21:30 мск – «Баскония» – АСВЕЛ;
21:30 мск – «Виртус» – Олимпия».
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).
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