Евролига: расписание матчей на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 4 апреля (время — московское):

21:00 мск – «Альба» – «Олимпиакос»;

21:00 мск – «Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес»;

21:30 мск – «Баскония» – АСВЕЛ;

21:30 мск – «Виртус» – Олимпия».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).

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