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Владимир Гомельский предположил, какие команды выйдут в финал НБА в этом сезоне

Владимир Гомельский предположил, какие команды выйдут в финал НБА в этом сезоне
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) имеют самые высокие шансы оказаться в финале в нынешнем сезоне. По мнению Гомельского, это «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс».

«Наиболее логичный состав главного финала НБА представляется мне как противостояние «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс». «Лос-Анджелес Клипперс» даже с Каваем Леонардом и Джеймсом Харденом имеет проблемы в ротации. Не вижу «Клипперс» даже в Западном финале», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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