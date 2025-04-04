ProTeam вместе с занимающимся карьерой Леброна агентством представит интересы Голдина

Интересы российского центрового Владислава Голдина будет представлять агентство ProTeam (агенты Максим Шарифьянов и Станислав Рыжов). Об этом информирует пресс-служба организации.

ProTeam имеет лицензию профсоюза игроков НБА (NBPA). Отмечается, что представлять Голдина ProTeam будет совместно с компанией Klutch Sports, занимающейся карьерой лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и ещё около 40 игроков лиги с суммарной стоимостью контрактов более $ 600 млн.

Недавно о Голдине высказался бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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