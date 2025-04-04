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Т-Банк и Media Basket стали партнёрами

Т-Банк и Media Basket стали партнёрами
Media Basket
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Т-Банк и Media Basket заключили партнёрское соглашение, рассчитанное на пятый и шестой сезоны первой медийной баскетбольной лиги России.

В рамках партнёрства Т-Банк выпустит стикеры T-Pay для бесконтактной оплаты в виде баскетбольного мяча, лимитированную коллекцию мерча, а также проведёт в мобильном приложении розыгрыш билетов на финал турнира.

Также гости турнира смогут проверить свои силы в баскетбольном аттракционе от партнёра, сыграв в игру «Три в ряд», забрасывая баскетбольные мячи в корзину в специальной бренд-зоне.

Media Basket объединил блогеров, селебрити, действующих и бывших профессиональных спортсменов. Участники бьются за победу в формате 3×3 на два кольца. Каждая встреча длится 10 минут. Фишкой лиги стали особенности, которые не встретишь в традиционном баскетболе: четырёхочковые броски и буллиты после фолов. В перерывах между матчами зрителей радуют выступлениями известные артисты и данкеры.

Пятый сезон Media Basket пройдёт с 5 апреля по 18 мая 2025 года в Международном центре бокса в Лужниках и на «ЦСКА Арене».

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Новости. Баскетбол
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