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«Енисей» продлил контракт с главным тренером Йовицей Арсичем

«Енисей» продлил контракт с главным тренером Йовицей Арсичем
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Руководство «Енисея» и главный тренер Йовица Арсич пришли к соглашению о продлении контракта. Об этом информирует пресс-служба красноярского клуба. Стороны пролонгировали соглашение сроком на два сезона. Сербский специалист возглавил «Енисей» летом 2023 года.

«Работа с замечательными людьми в клубе и поддержка, которую мы ощущаем от наших преданных фанатов, значительно облегчают мне процесс принятия решения. Я чувствую себя комфортно в Красноярске и верю, что вместе мы сможем достичь многого.

Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будет сильная команда и нашей главной целью станет выход в плей-офф, а также развитие навыков нескольких игроков», — сказал Арсич.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги.

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