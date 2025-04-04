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Пойтресс высказался о победе «Зенита» во втором овертайме в матче с МБА-МАИ

Пойтресс высказался о победе «Зенита» во втором овертайме в матче с МБА-МАИ
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Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги с МБА-МАИ. Игра проходила в упорной борьбе, а чтобы выявить победителя, потребовалось два овертайма. «Зенит» в итоге взял верх со счётом 88:84 (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Личутин - 17, Коновалов - 16, Зубков - 14, Певнев - 10, Минченко - 7, Трушкин - 6, Воронов - 6, Белоусов - 6, Барашков - 2, Касаткин, Сорокин, Савченко
Зенит: Бэйкон - 23, Швед - 22, Пойтресс - 16, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Фрейзер - 4, Карасёв - 4, Щербенев - 3, Хантер - 3, Захаров, Рыжов, Жбанов

«Это была хорошая победа для нас. Всё шло к тому, что будет тяжело. Всё-таки игра на выезде. МБА сыграли сегодня отлично. Но мы просто поборолись и в итоге победили.

Думаю, физически мы восстановились [после матча с ЦСКА], но вот ментально — нет. Мы всё ещё находились под впечатлением от той победы, и нам нужно было немного приземлиться. Но мы исправили это в процессе игры и вышли победителями», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

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