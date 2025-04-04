Пойтресс высказался о победе «Зенита» во втором овертайме в матче с МБА-МАИ

Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги с МБА-МАИ. Игра проходила в упорной борьбе, а чтобы выявить победителя, потребовалось два овертайма. «Зенит» в итоге взял верх со счётом 88:84 (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10 ОТ).

«Это была хорошая победа для нас. Всё шло к тому, что будет тяжело. Всё-таки игра на выезде. МБА сыграли сегодня отлично. Но мы просто поборолись и в итоге победили.

Думаю, физически мы восстановились [после матча с ЦСКА], но вот ментально — нет. Мы всё ещё находились под впечатлением от той победы, и нам нужно было немного приземлиться. Но мы исправили это в процессе игры и вышли победителями», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

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