Маркус Моррис выбрал между Карри и Леонардом в вопросе самого опасного игрока НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркус Моррис поделился мнением о самом опасном игроке североамериканской лиги.

«Все знают Стефа Карри. Однако что касается вопроса о самом опасном игроке, то здесь я вынужден не согласиться. Я выбираю Кавая Леонарда. Причина моего решения заключается в том, что, когда Кавай здоров, это совершенно другой игрок. Если говорить об атаке, то да, Стеф Карри… однако Кавай Леонард тоже играет в атаке. Он здорово действует в обороне. Никто не хочет, чтобы он даже просто приблизился к мячу. Мы знаем, что Стеф – обуза в обороне. Когда Кавай здоров, он лучший», — сказал Моррис в эфире ESPN.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: