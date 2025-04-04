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Маркус Моррис выбрал между Карри и Леонардом в вопросе самого опасного игрока НБА

Маркус Моррис выбрал между Карри и Леонардом в вопросе самого опасного игрока НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркус Моррис поделился мнением о самом опасном игроке североамериканской лиги.

«Все знают Стефа Карри. Однако что касается вопроса о самом опасном игроке, то здесь я вынужден не согласиться. Я выбираю Кавая Леонарда. Причина моего решения заключается в том, что, когда Кавай здоров, это совершенно другой игрок. Если говорить об атаке, то да, Стеф Карри… однако Кавай Леонард тоже играет в атаке. Он здорово действует в обороне. Никто не хочет, чтобы он даже просто приблизился к мячу. Мы знаем, что Стеф – обуза в обороне. Когда Кавай здоров, он лучший», — сказал Моррис в эфире ESPN.

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