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«Тренер предупреждал». Воронцевич высказался после напряжённого матча «Зенита» с МБА-МАИ

«Тренер предупреждал». Воронцевич высказался после напряжённого матча «Зенита» с МБА-МАИ
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий относительно недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Игра проходила в упорной борьбе, а чтобы выявить победителя, потребовалось два овертайма. «Зенит» в итоге взял верх со счётом 88:84 ОТ (17:16, 15:18, 16:15, 17:16, 9:9, 14:10).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Личутин - 17, Коновалов - 16, Зубков - 14, Певнев - 10, Минченко - 7, Трушкин - 6, Воронов - 6, Белоусов - 6, Барашков - 2, Касаткин, Сорокин, Савченко
Зенит: Бэйкон - 23, Швед - 22, Пойтресс - 16, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Фрейзер - 4, Карасёв - 4, Щербенев - 3, Хантер - 3, Захаров, Рыжов, Жбанов

«Насколько ожидали, что с МБА-МАИ будет два овертайма? На самом деле это было ожидаемо, потому что и тренер предупреждал: если мы будем допускать такую игру в защите [то возможен такой исход]. Конечно, многое не забили. Но надо понимать, что сегодня мы играли против серьёзного соперника. Мне хочется сказать, что, ребята, вы как будто сбрасываете со счетов работу МБА и тренера Василия Николаевича. Для меня это даже немножко обидно. Да, конечно, все привыкли видеть, условно, грандов, которые выигрывают «+30» у всех. Но это баскетбол, и тем он интереснее для нас, мне кажется. Ну, конечно, хочется не доводить до таких нервных концовок, как любят у нас говорить, валидольных. Но тем не менее победа есть победа», – приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

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