Фото: Стефен Карри встретился с Дэвидом Бекхэмом на матче НБА «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Разыгрывающий команды Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри встретился с прославленным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Фотографией поделилась пресс-служба клуба из Сан-Франциско. Бекхэм посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Уорриорз». Победу со счётом 123:116 одержали игроки «Голден Стэйт».

Фото: Golden State Warriors

«Голден Стэйт» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, у клуба 45 побед и 31 поражение. «Лос-Анджелес» располагается на четвёртой позиции (46 побед и 30 поражений).

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: