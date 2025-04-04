Генеральный директор Евролиги высказался о планах НБА по созданию лиги в Европе

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас дал комментарий относительно планов НБА по созданию турнира в Европе.

«У нас сильная лига, чёткие планы и видение того, куда мы хотим двигаться. Конечно, нам не нужна другая лига. Нас не нужно спасать, потому что у нас и так лучшая лига в Европе. Думаю, у нас лучшая фан-база. У нас отличные франшизы – такие, как «Реал». У нас есть новые имена – такие, как «Париж». Мы находимся в хорошем положении. Единственный путь – работать сообща. Нам не нужен ещё один продукт, который испортит то, что есть сейчас», — приводит слова Мотеюнаса Relevo.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: