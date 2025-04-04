«Всегда одно и то же». Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:123).

«Я уже встречался с ними, когда они заполучили Кевина Дюранта. Всегда одно и то же. Джимми [Батлер] — отличный игрок, который даёт им жёсткости. Они всегда добавляют кого-то, кто придаёт их игре динамичности», — сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

В матче с «Голден Стэйт» Леброн набрал 33 очка, совершил пять подборов и отдал девять передач.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: