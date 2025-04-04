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«Всегда одно и то же». Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»

«Всегда одно и то же». Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:123).

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 31, Хатимура - 24, Дончич - 19, Винсент - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Финни-Смит - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Подзиемски - 28, Куминга - 18, Муди - 13, Батлер - 11, Грин - 8, Пост - 4, Луни - 2, Сантос - 2, Армстронг, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Я уже встречался с ними, когда они заполучили Кевина Дюранта. Всегда одно и то же. Джимми [Батлер] — отличный игрок, который даёт им жёсткости. Они всегда добавляют кого-то, кто придаёт их игре динамичности», — сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

В матче с «Голден Стэйт» Леброн набрал 33 очка, совершил пять подборов и отдал девять передач.

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