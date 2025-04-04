Морант на пятой минуте первого матча после предупреждения НБА вновь показал «пистолеты»

25-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джа Морант, выступающий за клуб «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, показал «неуместный» жест на пятой минуте первого матча после предупреждения от руководства лиги.

Фото: Кадр из трансляции

Джа показал руками пистолеты на пятой минуте первой четверти в игре с «Майами Хит» при счёте 9:14 после того, как его трёхочковый бросок оказался точен. Сам матч «медведи» выиграли со счётом 110:108.

Напомним, в марте 2023 года Морант был замечен в ночном клубе держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. А летом того же года Джа получил дисквалификацию в 25 матчей за повторный инцидент с показом оружия на видео в социальных сетях.