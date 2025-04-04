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Рейтинг MVP НБА на 4 апреля 2025 года

Обновлённый рейтинг MVP НБА на 4 апреля: Карри поднялся на две позиции и обошёл Леброна
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4 апреля пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Канадский защитник коллектива «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер продолжает удерживать лидерство на протяжении трёх недель.

Рейтинг MVP на 4 апреля 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
6. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
7. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).

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