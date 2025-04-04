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Джейсон Кидд с оптимизмом смотрит на перспективы «Далласа»

Джейсон Кидд с оптимизмом смотрит на перспективы «Далласа»
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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд считает, что его подопечные способны наверстать упущенное по ходу периода плей-ин.

«У нас очень неплохие шансы хорошо выступить в плей-ин. Мы верим, что наш коллектив способен играть на высоком уровне и побеждать. У нас совершенно другая по сравнению с прошлым годом ситуация. Остается надеяться, что мы наберем ход к нужному времени в плей-ин, если попадем туда», — приводит слова Кидда Dallasnews.

Напомним, что «Даллас» в настоящий момент занимает девятую позицию в Западной конференции и находится в зоне плей-ин. В ночь с 4 на 5 апреля они проведут очередной матч в рамках НБА, принимая на своей площадке «Клипперс».

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