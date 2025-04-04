Энтони Эдвардс получил травму после контакта с тренером соперника и покинул площадку

23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, получил травму во второй четверти матча с «Бруклин Нетс» (105:90) после контакта с главным тренером соперника Жорди Фернандесом.

Инцидент произошёл за 3:53 до конца второй четверти, когда при счёте 35:30 в пользу своей команды Эдвардс исполнял трёхочковый бросок из угла площадки, который оказался точен. После броска Энтони попятился назад к скамейке игроков «Нетс» и наступил на ногу тренера «Бруклина», подвернув свою лодыжку.

Медицинский штаб помог Эдвардсу покинуть площадку и дойти до раздевалки. Игрок «волков» избежал серьёзной травмы и позже вернулся в игру, набрав по её итогам 28 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях.