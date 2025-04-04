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Энтони Эдвардс получил травму после контакта с тренером соперника и покинул площадку

Энтони Эдвардс получил травму после контакта с тренером соперника и покинул площадку
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23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, получил травму во второй четверти матча с «Бруклин Нетс» (105:90) после контакта с главным тренером соперника Жорди Фернандесом.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
90 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Клэкстон - 18, Миллер-Уайтхэд - 17, Эвбуомван - 13, Уотфорд - 11, Льюис - 10, Джонсон - 8, Тимме - 6, Этьенн - 5, Бикман - 2, Расселл, Мартин
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Гобер - 21, Александер-Уолкер - 13, Рид - 13, Рэндл - 11, Макдэниелс - 8, Конли - 6, Гарза - 3, Дивинченцо - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Хиланд

Инцидент произошёл за 3:53 до конца второй четверти, когда при счёте 35:30 в пользу своей команды Эдвардс исполнял трёхочковый бросок из угла площадки, который оказался точен. После броска Энтони попятился назад к скамейке игроков «Нетс» и наступил на ногу тренера «Бруклина», подвернув свою лодыжку.

Медицинский штаб помог Эдвардсу покинуть площадку и дойти до раздевалки. Игрок «волков» избежал серьёзной травмы и позже вернулся в игру, набрав по её итогам 28 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях.

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