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Джа Морант оштрафован НБА на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных жестов»

Джа Морант оштрафован НБА на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных жестов»
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовало 25-летнего звёздного разыгрывающего Джа Моранта, выступающего за клуб «Мемфис Гриззлиз», на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных» жестов, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Инцидент произошёл в матче с «Майами Хит», который завершился победой «Гриззлиз» со счётом 110:108.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Хироу - 35, Адебайо - 26, Уэр - 13, Митчелл - 11, Андерсон - 6, Хайсмит - 6, Робинсон - 6, Ларссон - 3, Бёркс - 2, Розир, Стивенс, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Уиггинс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Пиппен Мл. - 17, Бейн - 17, Уэллс - 13, Джексон - 13, Альдама - 9, Иди - 8, Кеннард - 3, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар

В прошлой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» Морант показал руками стреляющие пистолеты в адрес скамейки «Голден Стэйт Уорриорз», за что получил предупреждение от лиги.

После 77 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Мемфис» занимает шестое место в Западной конференции, одержав 45 побед при 32 поражениях.

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