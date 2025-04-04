Джа Морант оштрафован НБА на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных жестов»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовало 25-летнего звёздного разыгрывающего Джа Моранта, выступающего за клуб «Мемфис Гриззлиз», на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных» жестов, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Инцидент произошёл в матче с «Майами Хит», который завершился победой «Гриззлиз» со счётом 110:108.

В прошлой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» Морант показал руками стреляющие пистолеты в адрес скамейки «Голден Стэйт Уорриорз», за что получил предупреждение от лиги.

После 77 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Мемфис» занимает шестое место в Западной конференции, одержав 45 побед при 32 поражениях.