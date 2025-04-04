Главный тренер «Бруклина» высказался о столкновении с Энтони Эдвардсом в матче НБА

Главный тренер команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал столкновение с 23-летним звёздным защитником Энтони Эдвардсом из коллектива «Миннесота Тимбервулвз», которое произошло во второй четверти, после чего Эдвардс с подозрением на травму лодыжки покинул паркет.

«Я вышел за пределы поля, пытаясь отойти в сторону подальше от Энтони. Я определённо должен быть быстрее этого. Здоровье игроков — самая важная вещь в игре, поэтому в следующий раз я просто должен двигаться быстрее», — приводит слова Фернандеса официальный сайт НБА.

«Бруклин» проиграл матч — 90:105, а на счету Эдвардса по итогам встречи, которую он смог продолжить, оказалось 28 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях.