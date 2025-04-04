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Главный тренер «Бруклина» высказался о столкновении с Энтони Эдвардсом в матче НБА

Главный тренер «Бруклина» высказался о столкновении с Энтони Эдвардсом в матче НБА
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Главный тренер команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал столкновение с 23-летним звёздным защитником Энтони Эдвардсом из коллектива «Миннесота Тимбервулвз», которое произошло во второй четверти, после чего Эдвардс с подозрением на травму лодыжки покинул паркет.

«Я вышел за пределы поля, пытаясь отойти в сторону подальше от Энтони. Я определённо должен быть быстрее этого. Здоровье игроков — самая важная вещь в игре, поэтому в следующий раз я просто должен двигаться быстрее», — приводит слова Фернандеса официальный сайт НБА.

«Бруклин» проиграл матч — 90:105, а на счету Эдвардса по итогам встречи, которую он смог продолжить, оказалось 28 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
90 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Клэкстон - 18, Миллер-Уайтхэд - 17, Эвбуомван - 13, Уотфорд - 11, Льюис - 10, Джонсон - 8, Тимме - 6, Этьенн - 5, Бикман - 2, Расселл, Мартин
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Гобер - 21, Александер-Уолкер - 13, Рид - 13, Рэндл - 11, Макдэниелс - 8, Конли - 6, Гарза - 3, Дивинченцо - 2, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Хиланд
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