Тренер «Милуоки» Риверс рассказал о самочувствии Лилларда после обнаруженного тромба

63-летний главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался по поводу состояния здоровья 34-летнего звёздного разыгрывающего защитника коллектива Дэмьена Лилларда, у которого диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы.

«Сегодня гораздо больше надежд на возвращение Лилларда, чем три дня назад», — приводит слова Риверса издание Hoopshype.

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники сообщил, что Лиллард принимает лекарства для разжижения крови и продолжает регулярное обследование.

В нынешнем сезоне-2024/2025 Дэмьен к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,1 передачи.