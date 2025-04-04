Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Милуоки» Риверс рассказал о самочувствии Лилларда после обнаруженного тромба

Тренер «Милуоки» Риверс рассказал о самочувствии Лилларда после обнаруженного тромба
Комментарии

63-летний главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался по поводу состояния здоровья 34-летнего звёздного разыгрывающего защитника коллектива Дэмьена Лилларда, у которого диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы.

«Сегодня гораздо больше надежд на возвращение Лилларда, чем три дня назад», — приводит слова Риверса издание Hoopshype.

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники сообщил, что Лиллард принимает лекарства для разжижения крови и продолжает регулярное обследование.

В нынешнем сезоне-2024/2025 Дэмьен к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,1 передачи.

Материалы по теме
Джа Морант оштрафован НБА на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных жестов»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android