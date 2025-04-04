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Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс встретился с легендой «МЮ» Дэвидом Бекхэмом в НБА

Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс встретился с легендой «МЮ» Дэвидом Бекхэмом в НБА
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40-летний звёздный игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, встретился с легендарным британским футболистом и шестикратным победителем английской Премьер-лиги (АПЛ) в составе «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом.

Встреча между прославленными спортсменами произошла перед матчем «Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз», которую «озёрники» проиграли со счётом 116:123. На счету Леброна — 33 очка, пять подборов, девять передач, один блок-шот и один перехват при четырёх потерях.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 31, Хатимура - 24, Дончич - 19, Винсент - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Финни-Смит - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Подзиемски - 28, Куминга - 18, Муди - 13, Батлер - 11, Грин - 8, Пост - 4, Луни - 2, Сантос - 2, Армстронг, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

Напомним, Джеймс является совладельцем команды «Ливерпуль», а легенде «МЮ» Бекхэму принадлежит коллектив МЛС «Интер Майами».

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