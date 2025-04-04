Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс встретился с легендой «МЮ» Дэвидом Бекхэмом в НБА

40-летний звёздный игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, встретился с легендарным британским футболистом и шестикратным победителем английской Премьер-лиги (АПЛ) в составе «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом.

Встреча между прославленными спортсменами произошла перед матчем «Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз», которую «озёрники» проиграли со счётом 116:123. На счету Леброна — 33 очка, пять подборов, девять передач, один блок-шот и один перехват при четырёх потерях.

Напомним, Джеймс является совладельцем команды «Ливерпуль», а легенде «МЮ» Бекхэму принадлежит коллектив МЛС «Интер Майами».