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Звёздный форвард «Майами» Бэм Адебайо оценил менталитет команды

Звёздный форвард «Майами» Бэм Адебайо оценил менталитет команды
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27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо оценил менталитет своего коллектива после домашнего поражения в матче с «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:110. Эта проигранная встреча прервала серию побед из шести игр.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Хироу - 35, Адебайо - 26, Уэр - 13, Митчелл - 11, Андерсон - 6, Хайсмит - 6, Робинсон - 6, Ларссон - 3, Бёркс - 2, Розир, Стивенс, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Уиггинс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Пиппен Мл. - 17, Бейн - 17, Уэллс - 13, Джексон - 13, Альдама - 9, Иди - 8, Кеннард - 3, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар

«Мы соревнуемся, это то, что мне нравится видеть. Мы не сдаёмся и держим эту верёвку, хватаясь за каждый момент. И вы можете заметить сами, как эта серия поражений не сломила нас, а только замотивировала», — приводит слова Адебайо издание Clutch Points.

После матча с «Хит» звёздный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант оштрафован НБА на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных жестов».

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