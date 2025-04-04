Звёздный форвард «Майами» Бэм Адебайо оценил менталитет команды

27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо оценил менталитет своего коллектива после домашнего поражения в матче с «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:110. Эта проигранная встреча прервала серию побед из шести игр.

«Мы соревнуемся, это то, что мне нравится видеть. Мы не сдаёмся и держим эту верёвку, хватаясь за каждый момент. И вы можете заметить сами, как эта серия поражений не сломила нас, а только замотивировала», — приводит слова Адебайо издание Clutch Points.

После матча с «Хит» звёздный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант оштрафован НБА на $ 75 тыс. за повторный показ «неуместных жестов».