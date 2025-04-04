«Олимпиакос» победил «Альбу» в выездном матче Евролиги

Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого берлинский баскетбольный клуб «Альба» принимал на своей площадке греческий «Олимпиакос». Игра завершилась со счётом 100:92 (36:17, 25:29, 19:27, 20:19) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал форвард Алекс Петерс. Своей команде он принёс 28 очков. Также на его счету три подбора и одна передача. В составе «Альбы» лучшую результативность показал разыгрывающий Янни Ветцель, в активе которого 19 очков, один подбор и пять передач.

В следующем туре «Альба» на выезде сыграет с французским «Парижем». Встреча пройдёт 10 апреля и начнётся в 21:45 мск. «Олимпиакос» в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Маккаби Т-А». Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:15 мск.