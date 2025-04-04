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«Олимпиакос» победил «Альбу» в выездном матче Евролиги

«Олимпиакос» победил «Альбу» в выездном матче Евролиги
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Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого берлинский баскетбольный клуб «Альба» принимал на своей площадке греческий «Олимпиакос». Игра завершилась со счётом 100:92 (36:17, 25:29, 19:27, 20:19) в пользу гостей площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
92 : 100
Олимпиакос
Пирей, Греция
Альба: Прочида, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Маккормак, Бин
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Эванс, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал форвард Алекс Петерс. Своей команде он принёс 28 очков. Также на его счету три подбора и одна передача. В составе «Альбы» лучшую результативность показал разыгрывающий Янни Ветцель, в активе которого 19 очков, один подбор и пять передач.

В следующем туре «Альба» на выезде сыграет с французским «Парижем». Встреча пройдёт 10 апреля и начнётся в 21:45 мск. «Олимпиакос» в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Маккаби Т-А». Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:15 мск.

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