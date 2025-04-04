Джа Морант поблагодарил фанатов «Майами» за освистывания во время игры

25-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джа Морант, выступающий за клуб «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, поблагодарил фанатов «Майами Хит» после выигранного «медведями» гостевого матча на стадионе «Касейя Центр» со счётом 110:108.

«Болельщики «Хит» начали освистывать меня во время матча. Они только что разбудили меня на вторую половину. Я уверен, что они не рады возвращаться в свои дома, так что...» — сказал Морант в эфире ESPN после матча.

На счету Джа — 30 очков, пять подборов и три передачи.

По итогам встречи между «Гриззлиз» и «Майами» руководство НБА оштрафовало защитника «Мемфиса» на $ 75 тыс. за повторный показ пистолетов своими руками.