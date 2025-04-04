«Црвена Звезда» отыграла 12 очков у «Анадолу Эфес», но уступила в овертайме в Евролиге

В пятницу, 4 апреля, в столице Сербии Белграде на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» завершился очередной матч элитного европейского баскетбольного турнира Евролига, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и турецкий «Анадолу Эфес». По ходу встречи хозяева площадки перевели игру в овертайм, но уступили в овертайме со счётом 96:97 (24:16; 27:28; 13:22; 24:22; 8:9).

Лучшим игроком в составе «Црвены Звезды» стал центровой Филип Петрушев, набравший 23 очка, сделавший четыре подбора, две передачи и два перехвата при трёх потерях. Американский защитник Айзея Канаан стал одним из героев возвращения сербского коллектива в игру, набрав 10 очков в четвёртой четверти.

У «Анадолу Эфес» также отличился центровой. Венсан Пуарье по итога матча набрал 14 очков, сделал три подбора, отдал четыре перехвата и совершил один перехват при одной потере.