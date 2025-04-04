«Баскония» разгромила АСВЕЛ в рамках Евролиги

Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого испанская «Баскония» принимала на своей площадке французский АСВЕЛ. Игра завершилась со счётом 111:75 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал Маркус Ховард. Своей команде он принёс 25 очков. Также на его счету один подбор и одна передача. В составе АСВЕЛа лучшую результативность показал Мелвин Аджинка, в активе которого 16 очков, четыре подбора и две передачи.

В заключительном туре чемпионата «Баскония» на выезде сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча пройдёт 10 апреля и начнётся в 21:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Монако. Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:00 мск.