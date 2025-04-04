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«Баскония» разгромила АСВЕЛ в рамках Евролиги

«Баскония» разгромила АСВЕЛ в рамках Евролиги
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Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого испанская «Баскония» принимала на своей площадке французский АСВЕЛ. Игра завершилась со счётом 111:75 в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
111 : 75
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал Маркус Ховард. Своей команде он принёс 25 очков. Также на его счету один подбор и одна передача. В составе АСВЕЛа лучшую результативность показал Мелвин Аджинка, в активе которого 16 очков, четыре подбора и две передачи.

В заключительном туре чемпионата «Баскония» на выезде сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча пройдёт 10 апреля и начнётся в 21:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Монако. Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:00 мск.

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