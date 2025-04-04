«Виртус» уверенно переиграл «Олимпию» в домашнем матче Евролиги

Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого итальянский «Виртус» принимал на своей площадке миланскую «Олимпию». Игра завершилась со счётом 90:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Виртуса» стал Мэттью Морган. Своей команде он принёс 16 очков. В составе «Олимпии» лучшую результативность показал Зак Ледэй, в активе которого 19 очков.

В заключительном туре чемпионата «Виртус» на выезде сыграет с испанской «Барселоной». Встреча пройдёт 11 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Олимпия» в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Басконией». Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:300 мск.