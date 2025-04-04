«Виртус» уверенно переиграл «Олимпию» в домашнем матче Евролиги
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Завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого итальянский «Виртус» принимал на своей площадке миланскую «Олимпию». Игра завершилась со счётом 90:70 в пользу хозяев площадки.
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
90 : 70
Олимпия
Милан, Италия
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле
Олимпия: Манньон, Бортолани, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Самым результативным игроком в составе «Виртуса» стал Мэттью Морган. Своей команде он принёс 16 очков. В составе «Олимпии» лучшую результативность показал Зак Ледэй, в активе которого 19 очков.
В заключительном туре чемпионата «Виртус» на выезде сыграет с испанской «Барселоной». Встреча пройдёт 11 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Олимпия» в следующем туре соревнований на домашней площадке сразится с «Басконией». Матч состоится 10 апреля, начало — в 21:300 мск.
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