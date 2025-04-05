Евролига: результаты игрового дня 4 апреля
Поделиться
В четверг, 4 апреля, в Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 4 апреля:
«Альба» — «Олимпиакос» — 92:100;
«Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес» — 96:97;
«Баскония» — АСВЕЛ — 111:75;
«Виртус» — «Олимпия» — 90:70.
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
92 : 100
Олимпиакос
Пирей, Греция
Альба: Прочида, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Маккормак, Бин
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Эванс, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
96 : 97
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, Костич, душ Сантуш
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
111 : 75
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
90 : 70
Олимпия
Милан, Италия
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле
Олимпия: Манньон, Бортолани, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 23 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
00:46
-
00:00
- 4 апреля 2025
-
23:28
-
23:21
-
23:19
-
23:02
-
22:55
-
21:52
-
20:59
-
20:43
-
19:54
-
19:00
-
18:54
-
18:40
-
17:54
-
17:36
-
16:48
-
15:55
-
15:09
-
14:12
-
13:29
-
12:42
-
11:49
-
11:08
-
11:01
-
10:20
-
09:30
-
08:49
-
08:30
-
07:46
-
04:25
-
00:55
-
00:45
-
00:33
- 3 апреля 2025
-
23:57