Евролига: результаты игрового дня 4 апреля

В четверг, 4 апреля, в Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 4 апреля:

«Альба» — «Олимпиакос» — 92:100;

«Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес» — 96:97;

«Баскония» — АСВЕЛ — 111:75;

«Виртус» — «Олимпия» — 90:70.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 23 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).