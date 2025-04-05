Дрэймонд Грин — о победе над «Лейкерс»: у нас есть большие шансы против кого угодно
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о шансах коллектива из Сан-Франциско в играх с командами лиги после победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:116.
НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 31, Хатимура - 24, Дончич - 19, Винсент - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Финни-Смит - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Подзиемски - 28, Куминга - 18, Муди - 13, Батлер - 11, Грин - 8, Пост - 4, Луни - 2, Сантос - 2, Армстронг, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
«Каждый раз, когда мы встречаемся с Леброном [Джеймсом] на паркете, то это всегда получается кинематографичная история… Это всегда весело…
Но все команды Западной конференции хороши, так что для меня это действительно не имеет значения. Когда мы [«Уорриорз»] здоровы, я считаю, что у нас есть большие шансы против кого угодно», — приводит слова Грина издание Clutch Points.
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