Дрэймонд Грин — о победе над «Лейкерс»: у нас есть большие шансы против кого угодно

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о шансах коллектива из Сан-Франциско в играх с командами лиги после победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:116.

«Каждый раз, когда мы встречаемся с Леброном [Джеймсом] на паркете, то это всегда получается кинематографичная история… Это всегда весело…

Но все команды Западной конференции хороши, так что для меня это действительно не имеет значения. Когда мы [«Уорриорз»] здоровы, я считаю, что у нас есть большие шансы против кого угодно», — приводит слова Грина издание Clutch Points.