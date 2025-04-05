Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин — о победе над «Лейкерс»: у нас есть большие шансы против кого угодно

Дрэймонд Грин — о победе над «Лейкерс»: у нас есть большие шансы против кого угодно
Комментарии

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о шансах коллектива из Сан-Франциско в играх с командами лиги после победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:116.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 31, Хатимура - 24, Дончич - 19, Винсент - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Финни-Смит - 2, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Подзиемски - 28, Куминга - 18, Муди - 13, Батлер - 11, Грин - 8, Пост - 4, Луни - 2, Сантос - 2, Армстронг, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Каждый раз, когда мы встречаемся с Леброном [Джеймсом] на паркете, то это всегда получается кинематографичная история… Это всегда весело…

Но все команды Западной конференции хороши, так что для меня это действительно не имеет значения. Когда мы [«Уорриорз»] здоровы, я считаю, что у нас есть большие шансы против кого угодно», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Сейчас читают:
Видео
Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс встретился с легендой «МЮ» Дэвидом Бекхэмом в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android