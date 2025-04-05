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Журналист Брайан Уиндхорст рассказал о будущем Криса Пола в НБА

Журналист Брайан Уиндхорст рассказал о будущем Криса Пола в НБА
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Авторитетный инсайдер канала ESPN Брайан Уиндхорст высказался о будущем звёздного ветерана Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 39-летнего Криса Пола, выступающего за клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника.

«У него есть все варианты на выбор… Я думаю, что в следующем году он мог бы стать тренером в лиге. Но, зная Криса Пола, он захочет выйти на корт и продолжать играть», — приводит слова Уиндхорста издание Clutch Points.

Пол был выбран на драфте НБА под общим четвёртым номером командой «Нью-Орлеан Хорнетс» и по итогам дебютного сезона был признан лучшим новичком. Крис — 12-кратный участник Матча звёзд.

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