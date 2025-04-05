Лука Дончич и Стефен Карри изъявили желание сразиться в популярной игре

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» захотели встретиться на баскетбольной площадке в рамках игры H-O-R-S-E.

В России у этой игры есть аналог под названием «Козёл». Правила игры: первый баскетболист совершает бросок, а следующие участники в случае попадания мяча в кольцо должны повторить за первым игроком свою попытку, повторяя каждое движение поразившего корзину баскетболиста. В случае промаха игрок получает букву, а как только соберёт полностью всё слово «Козёл», то проигрывает. Чем сложнее движения перед броском и он сам, тем больше шансов на победу.

«Я бы точно назвал Стефена для участия в этой игре», — приводит слова Дончича официальный аккаунт НБА.

«Лука — один из тех парней, которые, как вы можете сказать, просто обожают пробовать что-то новое… Я чувствую, что у нас была бы хорошая битва», — сказал Карри.