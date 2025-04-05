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Яннис Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл в матче с «Филадельфией»

Яннис Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл в матче с «Филадельфией»
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30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на позиции форварда, собрал исторический трипл-дабл в победном матче с «Филадельфия Сиксерс», завершившийся победой «оленей» со счётом 126:113.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Бона - 28, Гримс - 24, Ябуселе - 22, Батлер - 14, Эдвардс - 8, Худ-Скифино - 7, Каунсил - 4, Уокер - 4, Каслтон - 2, Драммонд, Убре, Wheeler
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лопес - 17, Кузма - 16, Трент-мл. - 13, Принс - 13, Грин - 12, Роллинз - 10, Портер - 8, Коннотон - 2, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон

Адетокунбо стал первым игроком в североамериканской лиге, набравшим по ходу матча 35+ очков, 15+ подборов и 20+ передач. Яннис в победном матче записал на свой счёт 35 очков, 17 подборов, 20 передач и два перехвата при двух потерях.

После 76 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции, одержав победу в 42 матчах при 34 поражениях.

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