Яннис Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл в матче с «Филадельфией»

30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на позиции форварда, собрал исторический трипл-дабл в победном матче с «Филадельфия Сиксерс», завершившийся победой «оленей» со счётом 126:113.

Адетокунбо стал первым игроком в североамериканской лиге, набравшим по ходу матча 35+ очков, 15+ подборов и 20+ передач. Яннис в победном матче записал на свой счёт 35 очков, 17 подборов, 20 передач и два перехвата при двух потерях.

После 76 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции, одержав победу в 42 матчах при 34 поражениях.