«Бостон» установил клубный рекорд НБА по трёхочковым, ранее принадлежавший «Голден Стэйт»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 105:85 в пользу домашней команды.

Во время встречи игроки «Бостона» обновили рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков в конкретном сезоне. Ранее рекорд принадлежал «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2022/2023 — 1363 попадания из-за дуги.

Отметим, что нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.