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«Бостон» установил клубный рекорд НБА по трёхочковым, ранее принадлежавший «Голден Стэйт»

«Бостон» установил клубный рекорд НБА по трёхочковым, ранее принадлежавший «Голден Стэйт»
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 105:85 в пользу домашней команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время встречи игроки «Бостона» обновили рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков в конкретном сезоне. Ранее рекорд принадлежал «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2022/2023 — 1363 попадания из-за дуги.

Отметим, что нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 103
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 23, Порзингис - 15, Уайт - 12, Корнет - 12, Притчард - 10, Хорфорд - 7, Хозер - 5, Холидэй - 4, Шейерман - 2, Кета - 2, Крэйг, Петерсон, Тиллман, Уолш
Финикс Санз: Букер - 37, О'Нил - 12, Игодаро - 12, Джонс - 12, Аллен - 8, Гиллеспи - 8, Данн - 5, Ричардс - 4, Мартин - 4, Бил - 1, Ли, Бол, Мицич, Пламли, Моррис
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