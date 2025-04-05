Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, кто войдёт в Зал славы баскетбола после Кармело Энтони

Стало известно, кто войдёт в Зал славы баскетбола после Кармело Энтони
Комментарии

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард войдёт в Зал славы баскетбола. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отметим, что ранее стало известно о внесении в Зал славы бывшего форварда НБА Кармело Энтони.

Ховард за свою карьеру три раза признавался лучшим игроком оборонительного плана, восемь раз участвовал в Матчах всех звёзд и столько же раз входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов. В 2020 году Дуайт стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Сейчас читают:
НБА помнит его как снайпера, но забывает как неудачника — и вот за что
НБА помнит его как снайпера, но забывает как неудачника — и вот за что
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android