Стало известно, кто войдёт в Зал славы баскетбола после Кармело Энтони

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард войдёт в Зал славы баскетбола. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отметим, что ранее стало известно о внесении в Зал славы бывшего форварда НБА Кармело Энтони.

Ховард за свою карьеру три раза признавался лучшим игроком оборонительного плана, восемь раз участвовал в Матчах всех звёзд и столько же раз входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов. В 2020 году Дуайт стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».